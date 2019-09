Gymnasium in festa a Villorba

*Pronti a ripartire con la ginnastica artistica*. Il 14 settembre si terrà il *GYMNASIUM PORTE APERTE* riservato alle atlete che, con i nostri tecnici, vorranno ammirare e provare la nostra fantastica palestra. Nell'occasione (condizioni meteo permettendo) si terrà il *FAMILY GYM PARTY* , una serata in compagnia: troverete panini con la porchetta, hamburger, pastin e wustel, bibite e birra artigianali !! Siete tutti invitati, più siamo e più ci divertiamo! Si prega di dare adesione a info@sgagymnasium.it indicando il numero dei partecipanti per il Family Gym Party.



*Gymnasium* *Porte Aperte* dalle 17,00 alle 18.30

*Family Gym Party* dalle 19.00 in poi.

Gallery