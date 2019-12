Il Natale a Villorba, tutti gli appuntamenti: ampio spazio alla cultura

«L’Amministrazione Comunale -dice Eleonora Rosso assessore alla cultura- ha deciso di organizzare e patrocinare numerose iniziative nel mese di dicembre, periodo natalizio, con l’intento di promuovere la cultura e di coinvolgere diverse fasce d’età. Sono infatti a calendario: la mostra fotografica a valenza nazionale su Dorothea Lange, 5 incontri per bambini e ragazzi, 2 conferenze (sulle 17 programmate sino al 2020) per il target group di Età Libera il cui programma completo di iniziative viene presentato questa settimana, 1 incontro tra musica e lettura per festeggiare l’anno di apertura della nuova sede della Biblioteca Comunale nella Barchessa di Villa Giovannina, 2 Gite sempre per i protagonisti di Età Libera, 1 incontro musicale e 3 concerti incluso quello tradizionale di Fine Anno in programma per il 27 dicembre».

Ecco l’intero calendario degli appuntamenti di dicembre

Mostre, in corso e sino al 12 gennaio: Dorothea Lange. Storia a scatti. American Exodus. Negli spazi della Barchessa di Villa Giovannina, a Carità di Villorba. In 80 immagini Dorothea Lange, pioniera della fotografia sociale, immortala le storie e i volti di uno dei più

drammatici esodi della storia non solo americana.

Incontri per i più piccoli: venerdì 6 dicembre, Letture Sensoriali in Biblioteca Comunale in via della Libertà 2 a Carità di Villorba. In due turni (16:30 e 17:30) 10 bambini per volta (prenotazione obbligatoria allo 04226179870) bambini da 0 a 3 anni e i loro genitori saranno coinvolti in letture ad alta voce.

Sabato 7 dicembre, Robotica, laboratori per ragazzi con più di 10 anni di età, Biblioteca Comunale Lino Armellin di Villorba. Laboratorio di robotica (dalle 10.00 alle 12:00) che si basa sul kit Mindstorms EV3 della Lego e prevede la costruzione di un “rover” (un mezzo meccanico per l’esplorazione extraterrestre) dotato di diversi tipi di sensori che andranno programmati attraverso uno specifico software. Ammessi sino a 20 partecipanti, con proprio pc portatile.

Conferenze del ciclo Età Libera: lunedì 9 dicembre, Aula Magna della Scuola Media “Manzoni” in via Galvani 4, Carità di Villorba, ingresso libero. Ombretta Frezza alle ore 15:30 sarà relatrice sul tema “Artemisia Gentileschi: una rivoluzione al femminile”.

Incontri per i più piccoli: martedì 10 dicembre, Letture di Natale, Biblioteca Comunale in via della Libertà 2 a Carità di Villorba. Alle ore 17:30 le lettrici di Librintesta coinvolgeranno i bambini dai 5 ai 10 anni. Lettura e musica: venerdì 13 dicembre Biblioteca Comunale, via della Libertà 2, Carità di Villorba. Alle ore 21:00 “La Biblioteca”, Il libro a 5 sensi, di Andrea Granziero, con letture di Daniela Vanin ed intermezzi musicali di Giacomo Benvenuto.

Conferenze del ciclo Età Libera: lunedì 16 dicembre, Aula Magna della Scuola Media “Manzoni” in via Galvani 4, Carità di Villorba, ingresso libero. Michele Notarangelo alle ore 15:30 sarà relatore sul tema “La materia che ci circonda... ma da cosa è formata?”. Rally delle Province Venete, gite organizzate del ciclo Età Libera: mercoledì 18 e venerdì 20 dicembre, Treviso, Museo di Santa Caterina. Visita alla mostra “Natura in Posa”.

Incontri musicali: mercoledì 18 dicembre, Biblioteca Comunale Lino Armellin di Villorba. “Corde Colorate” con l’arpa di Aurora Fabbian ore 17:30, organizzazione Associazione Amici della Musica di Villorba. Incontri per i più piccoli: sabato 21 dicembre, Robotica, laboratori per ragazzi con più di 10 anni di età, Biblioteca Comunale Lino Armellin di Villorba. Creazione di una mappa delle diverse missioni nello spazio e animazione delle stesse con Ozobot. Le mappe saranno arricchite di elementi tridimensionali assemblate dai partecipanti. Ammessi sino a 20 partecipanti, con proprio pc portatile.



Concerti: sabato 21 dicembre, “Natale in Musica”, Auditorium Mario del Monaco, piazza Pinarello, Catena di Villorba. Alle ore 18:00 concerto organizzato dal Gruppo “Nuove Voci” sotto la Direzione Artistica della di Massimina-Marescotti, con protagonisti dello spettacolo Natalizio il pianoforte classico e la musica da camera, il canto lirico e moderno.

Concerti: domenica 22 dicembre, “Concerto di Natale”, Auditorium Mario del Monaco, piazza Pinarello, Catena di Villorba. Alle ore 18:00 concerto, ad ingresso libero, del coro comunale di Carbonera Vox Nova diretto da Daniela Pellizzari.

Concerti: venerdì 27 dicembre, “Concerto di Fine Anno”, Palateatro di Fontane, via Cave. Alle ore 21:00 tradizionale concerto, sempre ad ingresso libero, di Fine Anno organizzato dal Comune di Villorba, dall’Associazione Culturale Veneto Uno e da Radio Veneto Uno.