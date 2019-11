No stress a Villorba il 4 dicembre

Sai realmente cosa fa lo stress al tuo corpo? Conosci la differenza tra stress percepito e stress fisiologico? E lo stress ossidativo, sai che problematiche porta? Durante la serata questi e altri argomenti saranno trattati per evidenziare l'importante tematica che attaglia tutti noi. Viviamo tutti in una condizione di stress costante che ci impedisce di essere felici e di valorizzare la nostra vita. Tecniche e rimedi naturali per trattare il nostro corpo in questa condizione da poter fare fin da subito.



Prenotazioni



Centro Kennedy

Via Pacinotti, 1-Villorba (TV)



+39 324 0408075

ben.esserenaturaecibo@gmail.com