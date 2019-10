Novello experience con le uve Piwi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un'occasione speciale in cantina: con l'arrivo dell'autunno festeggiamo in anteprima Il nostro NOVELLO 2019 Il 1° VINO PIWI da UVE RESISTENTI PIWI PRONTI AD ENTRARE NELLA NUOVA ERA DEI VINI PIWI? in Cantina Pizzolato - Via IV Novembre, 12 - Villorba FROM 17.00 TO 21.00 www.lacantinapizzolato.com INGRESSO EVENTO: 15€ con calice per degustazione PARKING - Fronte cantina in via IV Novembre, 12 - Villorba (TV). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOVELLO EXPERIENCE L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo Ore 17.00 - Apertura Anteprima con degustazioni di Novello 2019 Ore 17.30 e 18.30 - Visite guidate sensoriali al mondo dei PIWI con i nostri enologi "Benvenuti nella nuova era dei vini PIWI" Dalle ore 19.00 - "Risottata d'autunno" - Tris di risotti Ore 21.00 - Chiusura evento

PER TUTTA LA DURATA DELL'EVENTO: - Vi presenteremo il nuovo Novello 2019, primo vino della cantina proveniente da uve resistenti, 100% sostenibili. - Musica e Punto vendita aperto fino alle 21.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FOOD EXPERIENCE BY GeG Gastronomia Catering con la Risottata d'autunno • Risotto ai Funghi del Montello • Risotto alla Zucca • Risotto al Novello e Foie Gras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOUR EXPERIENCE alla cantina ore 17.30 e 18.30 Visita la nostra cantina accompagnato dagli enologi: vi faremo immergere nel mondo nuovo dei Piwi scoprendo nuovi profumi e nuovi aromi con degustazione direttamente in vinificazione. Il mondo dei vitigni resistenti è tutto da scoprire! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INFO EVENTO 0422928166 welcome@lacantinapizzolato.com Nel partecipare all'evento date automaticamente il vostro consenso alla pubblicazione delle immagini e dei video.

