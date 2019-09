Presentazione "m-use" - nuovo concept tra design&vino

Abbiamo il piacere di presentarvi in anteprima

M-USE, un nuovo concept di "bottiglia",

tra VINO&DESIGN, che parla di

RIUSO, RICICLO E DESIGN SOSTENIBILE!



VENERDI 13 SETTEMBRE DALLE ORE 20.00

organizzeremo

l'aperitivo di presentazione della nuovissima bottiglia

che racchiude il nostro Spumante biologico Rosè.



M-USE è una nuova tipologia di bottiglia, creata seguendo un progetto di DESIGN SOSTENIBILE, in vetro leggero, nata con un nome che racchiude dentro di sé svariati significati: M-USE richiama, infatti, sia la musa ispiratrice della bellezza e dell'arte sia il MULTI-USO che ne può derivare dopo il suo utilizzo, inserendo al suo interno una combinazione vincente, quella del design e dei vari modi di riutilizzarla e darle un altro “abito”, un’altra vita.



Durante l'evento, infatti, vi illustreremo come è nato il progetto, i materiali sostenibili utilizzati e le diverse sfaccettature che la bottiglia potrà indossare, anche dopo il suo utilizzo!



- DALLE 18.30-20.00 EVENTO PRIVATO

E CONFERENZA STAMPA SU INVITO.

- DALLE 20.00 EVENTO APERTO AL PUBBLICO



INGRESSO: 10€

comprendente di degustazioni di Spumante biologico Rosè e Poke hawaiano (Piatto hawaiano con pesce e/o carne cruda abbinato a svariati condimenti, verdure, frutta e spezie a piacere).



https://www.facebook.com/events/2449108341848129/?active_tab=about