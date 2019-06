Villorba: cinema sotto le stelle, concerti ed eventi accendono l'estate

«Anche quest'anno, grazie anche al prezioso contributo degli imprenditori villorbesi, - afferma Eleonora Rosso, assessore alla cultura - possiamo confermare ed arricchire le offerte culturali destinate a rendere piacevoli ed intense gran parte delle serate estive del nostro Comune. Serate che si animeranno già in questi giorni con ad altre iniziative promosse dalle associazioni del territorio e patrocinate dall’Amministrazione Comunale, come i concerti delle “Bande sotto le stelle” (14 e 15 giugno in piazza Vittorio Emanuele II a Villorba), gli incontri sulla Grande Guerra in calendario dal 20 al 25 giugno a cura del Gruppo dea Pisoera o il Parkarità Day del Progetto Giovani in programma il 30 giugno».

Ad alimentare l’ ormai tradizionale E... state a Villorba ci saranno più filoni di interesse. Con il titolo “Cinema sotto le stelle” si svolgerà nell'Anfiteatro della Scuola Media "Scarpa" di Villorba (in caso di maltempo nell’aula magna dello stesso istituto) la rassegna dedicata ai grandi film. Saranno 7 le proiezioni in calendario, sempre di mercoledì a partire dalle 21:30, e il 3 luglio sarà “Spider Man: un nuovo universo” ad inaugurare la rassegna che si chiuderà il 14 agosto. Nel Parco di Villa Giovannina (in caso di maltempo al Palateatro di Fontane) la kermesse estiva prevede spettacoli teatrali, e musica e le serate speciali di Villorba in JazzPrimo appuntamento alle ore 21:15 di venerdì 5 luglio con lo spettacolo“Lo Spirito Giusto”, commedia in atto unico portata in scena dall’Asssociazione Belteatro. A seguire, stessa ora, martedì 9 luglio in Biblioteca Comunale nella Barchessa di Villa Giovannina, lezione diJazz e su Duke Ellington a cura di Claudio Donà e Luciano Buosi . Al Palateatro di Fontane giovedì 11 luglio alle ore 21 spettacolo teatrale e musicale con “Alì e i 40 di Frank Carbone”, organizzato dal Progetto Giovani Gruppo Teatro e dalla Banda Comunale “A.Gagno”. Venerdì 12 luglio alle ore 21:15 nel Parco di Villa Giovannina sarà la volta di “Lallabay”, una serata coinvolgente tra degustazioni, ballo e musica condotta da Matteo Scaioli e la sua Maquina Parlante, grammofoni a 78 giri, a manovella, della prima metà del ‘900. Il jazz ritorna, sempre nel Parco, venerdì 19 luglio alle ore 21:15 con il Galà dello Swing. Come ormai consolidato, fiore all’occhiello dell’estate villorbese sarà il concerto lirico in ricordo di Paolo Trevisi, del suo compleanno e di quello di Mario Del Monaco. Il concerto proposto dall’associazione Musincantus si svolgerà sabato 27 luglio alle ore 21:15 e ripercorrerà musicalmente le tappe più incisive della carriera dei due grandi artisti. Il concerto avrà come protagonista il tenore di fama internazionale Walter Fraccaro che, grazie alla presenza di altri tre giovani solisti, proporrà un programma incentrato sul grande repertorio della seconda metà dell’Ottocento. Il maestro Brunello, stimato pianista e maestro sostituto dalla comprovata carriera, concerterà e accompagnerà la serata. L’Ensemble Harmonya sarà invece composta da Nicola Fregonese violino, Paola Gorza violino Andrea Moro viola, Giulia Sfoggia violoncello e Daniele Carnio contrabbasso. Villorba in Jazz chiuderà gli eventi nel Parco di Villa Giovannina venerdì 2 agosto, alle 21:15 con il Luciano Buosi quartet e “Stevie Wonder in Jazz”.