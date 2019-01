Andar per versi a Villorba, con Patrizia Riscica

ANDAR PER VERSI

Presentazione libro di Patrizia Riscica



Con le canzoni e la musica di Carlo Colombo



Ingresso libero



“Andar per versi” è un libro che nasconde tante piccole curiosità da scoprire nelle sue pagine.



L’andare, cioè il viaggio, lo sappiamo, è la metafora della vita.

“Andar per versi” vuole appunto rappresentare un viaggio esistenziale.

Patrizia Riscica continua qui un’attenta ricerca che attraversa alcuni temi della vita, densa di quella curiosità che ci spinge sempre avanti, trascinando con sé un bagaglio, a volte molto pesante, fatto di incertezza, insicurezza, sofferenza, aridità, felicità, amore, gioia, passione e indifferenza.

È una lettura della vita, inevitabilmente fatta con uno sguardo al femminile, dove emerge una voce poetica saggia e trasgressiva nel contempo, con note di ironia a volte crudeli.



La copertina del libro è a cura di Beppe Mora