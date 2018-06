Viña Escondida: musica, degustazioni e proposte gourmet in vigneto

Cenare, lasciarsi stupire da eccezionali esperienze di gusto, degustazioni di vini, cocktail e ancora musica e divertimento sotto ai vigneti: alla cantina Ca’ di Rajo di San Polo di Piave torna il summer festival Viña Escondida organizzato da Nolita Crazy Lab e Nolita Living Club.



Il primo appuntamento – ad ingresso gratuito - è per venerdì 8 giugno: dalle 20.00 fino a tarda notte, sotto ai vigneti a Bellussera si potranno degustare le golose proposte di Eccmo Eccellentissimo, rinomato ristorante di Motta di Livenza accompagnate dai vini firmati Ca’ di Rajo. Si inizia con il tocco glamour in collaborazione con St-Germain, Martini, Grey Goose per un aperitivo firmato "Le Chic Aperitif". La cena (su prenotazione) prevede proposte per tutti i gusti: cicchetteria da aperitivo, bufala di Borgoluce con pomodorini confit, Patanegra cotto al coltello con rafano fresco, Jamón Joselito e capocollo alla griglia, Hamburger Gourmet, Tartare di Manzo Ecc.mo e altre sfiziosità realizzate live nella cucina a vista. Il tutto accompagnato da una sofisticata dinner music.

La seconda parte della serata sarà animata invece da Mistericky deejay e da un esclusivo after-dinner: TEQUILA'S BAR in collaborazione con Don Julio Tequila, RUM Experience & Mojito con Rum Botran, birre artigianali firmate Birra del Bosco (birra artigianale trentina) e Premium Gin Tonic dell’azienda Tanqueray N*10. Il Summer festival Viña Escondida proseguirà con altri due originali venerdì sera: il 13 luglio andrà in scena il vegan party e street food day mentre il 3 agosto si accenderanno i riflettori della serata esotica tra cocktail e suoni latinoamericani. Un’occasione da segnare in agenda tra degustazioni e passeggiare all’ombra delle Bellussere, per conoscere la leggenda della torre di Rai e visitare la quattrocentesca chiesa del Carmine.



INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO:

Il posto a sedere per la cena è garantito su prenotazione. Sarà comunque possibile cenare o stuzzicare fino a mezzanotte.

0422.855885 | 340.5044274

Le serate si terranno presso la sede dell’azienda Ca’di Rajo in via del Carmine, 2/2, a Rai di San Polo di Piave.