V edizione di “Vini da Terre Estreme” a Villa Braida

Un appuntamento esclusivo dove si possono incontrare oltre 60 cantine e degustare in un unico spazio oltre 300 etichette. Una straordinaria esperienza sensoriale. L’evento, che ha l’obiettivo di valorizzare e far conoscere vini straordinari e unici al mondo dei consumatori evoluti, appassionati enogastronomi e ai professionisti del settore, si riconferma per il quinto anno punto d’incontro privilegiato con la migliore tradizione vitivinicola “eroica” italiana e non solo, con un patrimonio di esperienza e radicamento al territorio che non ha eguali altrove. Un patrimonio che, con tenacia, pochi e appassionati vignaioli continuano a salvaguardare regalandoci ancora dei vini straordinari, rari (con produzione limitata a qualche migliaio di bottiglie) e soprattutto preziosi per il loro carattere unico.



Per il secondo anno sarà ancora Villa Braida di Mogliano Veneto, dimora storica esempio di architettura veneta dell’800 a pochi chilometri da Venezia e in uno dei più importanti crocevia commerciali tra il Nord Est Italia, l’Austria e la Slovenia - ad ospitare la quinta edizione di “Vini da Terre Estreme” i prossimi 19 e 20 Novembre.