Vini da terre estreme: l'ottava edizione si svolgerà a Villa Braida

Appuntamento annuale con "Vini da Terre Estreme", punto d’incontro privilegiato con la migliore tradizione vitivinicola “eroica” italiana e non solo. Sarà Villa Braida di Mogliano Veneto, dimora storica esempio di architettura veneta dell’800 a pochi chilometri da Venezia e in uno dei più importanti crocevia commerciali tra il Nord Est Italia, l’Austria e la Slovenia, ad ospitare l'ottava edizione di “Vini da Terre Estreme” che si riconferma, per i wine lovers e operatori professionali, occasione unica per conoscere ed apprezzare vini straordinari, rari, preziosi per il loro carattere irripetibile.

PERCHÉ PARTECIPARE

Ottavo appuntamento a cui tutti gli appassionati di vini "eroici" non possono mancare. A Villa Braida il pubblico - wine lovers e operatori professionali - potrà assaggiare oltre 300 etichette proposte da piccole realtà della produzione vinicola eroica del nostro Paese.

In programma workshop e MasterClass. (Tutti gli appassionati potranno prenotare la loro visita a Vini da Terre Estreme, così da evitare la fila).

COSA TROVI

L'evento vuole rendere omaggio a quei vini che - coltivati in aree cosiddette estreme: montagna, forti pendenze, terreni rocciosi, terrazzamenti, gradoni, sabbie, piccole isole - hanno come denominatore comune l'essere frutto di un'agricoltura con origini e storia secolari, tramandata di generazione in generazione, che ha nel Dna la fatica, anch'essa estrema, e la passione che la produce. I professionisti (distributori, Ho.Re.Ca., media) e gli appassionati wine lovers, avranno l'opportunità, nei due giorni del workshop, di conoscere e degustare la miglior produzione di vini "eroici", in un percorso ideale che attraversa l'interno Paese - dal Trentino Alto Adige alla Sardegna, dalla Valle d'Aosta all'Isola di Pantelleria, passando per la Valtellina e la Costiera Amalfitana, le Cinque Terre e le pendici dell'Etna, il Friuli, le isole toscane, il Veneto - per poi passare anche alle cantine estere affacciate sull'Adriatico.

IL PROGRAMMA

Domenica 9 Febbraio 2020

Ore 10.00 Apertura workshop - percorso di degustazione libera

Ore 15.00 Seminario guidato “Il coraggio di essere unici”

Riservato al settore professionale e media.

Numero chiuso su prenotazione - max 30 posti.

Ore 20.00 Chiusura workshop

Lunedì 10 Febbraio 2020

Ore 10.00 Apertura workshop - percorso di degustazione libera

Ore 15.00 Seminario guidato “Il coraggio di essere unici”

Riservato al settore professionale e media.

Numero chiuso su prenotazione - max 30 posti.

Ore 20.00 Chiusura workshop



TICKET INGRESSO

Ticket giornaliero Intero 25 euro / Con prenotazione online 20 euto e prevede:

- Degustazione di tutti i vini presenti all'evento

- Guida alla degustazione con tutte le informazioni sulle cantine presenti

- Calice in omaggio

- la scelta di un piatto a tema in assaggio.

(Gli ospiti possono comunque chiedere ulteriori piatti assaggio con un ticket di € 3,00 cad.)

Ticket seminari Solo su prenotazione, numero chiuso.

- € 25,00 con prenotazione on-line o pagamento all'ingresso (Se posti ancora disponibili)

Ticket operatori (importatori, distributori, Ho.Re.Ca., buyer non in possesso di invito)

- € 10,00 su presentazione biglietto da visita all'ingresso



DOVE

Villa Braida Via Bonisiolo 16b - 31021 Mogliano Veneto (TV).



QUANDO

L'evento si terrà dal 9 al 10 Febbraio 2020



ORGANIZZAZIONE

Pilota Green

www.vinidaterrestreme.com



Per informazioni:

Tel. +39 0422 423411 - Fax +39 0422 423411

info@pilotagreen.it

Facebook ViniDaTerreEstreme

Instagram vini_da_terre_estreme

