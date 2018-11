Vino, canzoni e illuminazioni con Giulio Casale a Tarzo

“Vino Canzoni e Illuminazioni” arriva venerdì 30 novembre per una cena concerto al Ristorante Gelsomina di Corbanese di Tarzo. Lo spettacolo concepito e interpretato da Giulio Casale, considerato da molti e dalla Fondazione Gaber stessa il più autentico interprete del Teatro – Canzone di Giorgio Gaber, ha come tema il vino: un elemento che attraversa tutta la cultura occidentale, sin dalle sue origini. Dopo diecimila anni accertati di rapporto con l’uomo, il vino conserva il carattere misterioso che ha indotto molti popoli a considerarlo alimento portentoso, talvolta divino. Nel corso dello spettacolo, Giulio Casale non solo passa in rassegna tutti questi aspetti con leggerezza e trasporto, ma fa di più: evita la lezione storica per far risuonare i legami misteriosi tra arte, musica e mondo del vino. La narrazione si alterna a canzoni senza tempo, in un’indagine che parte dall’elemento poetico del vino e della sua storia e finisce per indagare i suoi riverberi su canto e scrittura. Un ponte vero e proprio tra una cultura “alta” e una che è “popolare” per sua natura: due culture solo apparentemente distanti.

Gli incontri? Poeti maledetti, Piero Ciampi e diversi cantautori italiani che hanno fatto del vino un compagno di viaggio, anche in scena (Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Fabrizio De André), incursioni varie nella cultura musicale internazionale, le visioni dell’ultimo Lucio Battisti, nonché un brano tratto dal repertorio degli Estra fondati proprio da Giulio Casale e considerati uno dei gruppi indipendenti italiani più influenti a cavallo tra gli anni ‘90 e il nuovo secolo.