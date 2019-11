Vintage ai Carraresi - IV° edizione

Torna a Treviso, dal 14 al 17 novembre, la mostra dedicata al vintage in grado di sapersi distinguere e qualificare per la sua unicità, per il suo portarsi dentro emozioni e suggestioni di stagioni mitiche e contemporaneamente essere coerente con le attuali tendenze-necessità di sostenibilità e contenimento dei consumi, facendo del vintage un fenomeno culturalmente sempre più attuale.

Anche questo forse fra i motivi del crescente successo di “Vintage ai Carraresi”, ormai giunta alla sua IV° edizione e quest’anno - per la prima volta e a dimostrazione della sua continua crescita su panorama nazionale - presentata in anteprima a Milano congiuntamente alla presentazione della mostra - collaterale esclusiva dedicata a una delle più note stiliste del panorama nazionale: Giuliana Coen Camerino, colei che ha reso celebre il brand Roberta Di Camerino in tutto il mondo. La manifestazione si svolgerà a Treviso dal 14 al 17 novembre 2019 presso Casa dei Carraresi, lo storico palazzo di epoca medievale affacciato sulla Pescheria, nel cuore della città.