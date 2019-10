Vintage ai Carraresi 2019: tutto pronto per la nuova edizione

Torna a Treviso l'imperdibile appuntamento con "Vintage ai Carraresi" la mostra - mercato dedicata al vintage e al modernariato con una selezione unica di abbigliamento autentico, accessori originali, arredi esclusivi e complementi d'arredo del ‘900.

L’appuntamento dal 14 al 17 novembre proporrà come sempre espositori scrupolosamente selezionati tra i più qualificati e rappresentativi del panorama nazionale che saranno in grado di stupire appassionati e neofiti, uffici stile e cacciatrici di "must have", collezionisti o più semplicemente chi desidera uscire dall'omologazione della fast fashion e dall'arredo scandinavo di massa. Non mancherà nemmeno quest'anno la mostra - evento collaterale, che in questa edizione 2019 sarà dedicata a Roberta Di Camerino con l'esposizione delle tele a grandezza naturale sulle quali Giuliana Coen Camerino disegnava, partendo direttamente dai corpi delle modelle. Una selezione assolutamente inedita e rappresentativa della stilista che ha rivoluzionato la moda mondiale già negli anni '60, mutuando dalla pittura la tecnica del trompe d'oeil e applicandola ai tessuti e alle creazioni di moda. L'esposizione, inoltre, darà l'occasione di conoscere più a fondo il personaggio, attraverso la presentazione di "Schegge di R", il libro dove la figlia Roberta ripercorre aneddoti e ricordi d'infanzia vissuti accanto alla celebre stilista.