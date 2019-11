Vintage ai Carraresi inizia con la presentazione del libro "Schegge di r"

Inizia Vintage ai Carraresi, la mostra - mercato dedicata al vintage e al modernariato che fino al 17 novembre occuperà i prestigiosi spazi di Ca' dei Carraresi.



Giovedì 14 novembre, alle ore 18, la manifestazione inaugurerà al pubblico con la presentazione del libro “Schegge di R” scritto da Roberta Camerino Zanga (figlia della nota stilista Giuliana Coen Camerino) e da Federica Repetto, edito da Marcianum Press. Per l’occasione Roberta Camerino Zanga, Luciana Boccardi e Angelo Caroli (patron di A.N.G.E.L.O) presenteranno il libro che racconta il rapporto tra la figlia e la stilista: sono in molti ad aver scritto e parlato di Giuliana Coen Camerino in arte Roberta di Camerino, dei suoi incredibili abiti, delle sue meravigliose mostre, delle sue fantastiche e colorate collezioni, delle sue passioni, dei suoi divertenti foulard, delle sue ombrelle e della celeberrima Bagonghi, ispirata ad un nano di circo e passata alle cronache mondane come la borsa della principessa Grace Kelly. Nessuno però poteva conoscerla e nessuno poteva parlarne come la figlia Roberta che, in questo libro, apre gli scrigni della sua memoria per raccontare esperienze e simpatici episodi vissuti insieme alla madre.



Appuntamento alle ore 18 presso la Sala Convegni di Casa dei Carraresi (evento aperto al pubblico pagando il biglietto d’ingresso alla mostra Vintage ai Carraresi. 7 euro per adulti, 5 euro per studenti).