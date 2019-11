Remember Vintage: viaggio nel passato al Conè

Il Centro commerciale Conè riavvolge la pellicola fino al 1900 con il Vintage Market in Galleria. Durante le giornate del 16 e 17 novembre il Conè sarà allestito per una rievocazione degli anni più belli del passato: espositori per ogni categoria, da accessori e abbigliamento al design, al modernariato, fino al collezionismo anni ’50 ’60 ’70.

Un vero e proprio un tuffo nel passato per i più nostalgici e non solo. Sarà inoltre possibile ammirare la preziosa esposizione di auto e moto d'epoca a cura del Club Serenissima Storico auto-moto. Ma non è finita qui. Durante la giornata ci sarà anche uno shooting fotografico con modelle vestite in abiti d'epoca per una fantastica rievocazione. Domenica 17 novembre alle ore 16 sarà dato spazio all'esibizione del Coro Dolce Vita, per un viaggio musicale dagli anni Trenta agli anni Cinquanta.