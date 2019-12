Campagna Amica, mercatino vintage a sostegno di Telethon

La ricerca è finita, recita lo slogan, e un po’ è vero, perché finalmente si può trovare il regalo originale, bello, sostenibile, che fa sentire bene perché fa del bene.

Non è vero invece per quanto riguarda la cura di molte malattie genetiche, contro le quali la Fondazione Telethon da anni è in prima linea, in particolare in questo periodo con la maratona televisiva, la vendita di cuori di cioccolato, e tante iniziative locali. Tra queste ultime spicca per originalità la manifestazione, in collaborazione con il Mercato Coperto di Campagna Amica, che si terrà sabato mattina a partire dalle 10 in Piazza Giustiniani: le borse belle delle scorse stagioni tirate fuori da armadi e cappelliere, gentilmente offerte dalle signore della Cna, del quartiere, dalle amiche di amiche, da prendere al volo in cambio di un’offerta, per farne preziosi regali o rinnovare il proprio guardaroba. E allora basta girare a vuoto, scegli una borsa e sfoggiala a Natale, sapendo che con la tua offerta sostieni la ricerca sulle malattie genetiche.