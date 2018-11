VIOLET † Goth Night



Grazie ad Ottosensi meeting point della Treviso controcorrente torniamo in città per un'altra serata dedicata alla scena GOTH.

Post Punk, Darkwave, Minimal Synth & alternative 8O's, è la nostra filosofia musicale... Vi aspettiamo per dimostrare ancora una volta che NERO è segno di vitalità ed energia oscura e che i "pipistrelli" sanno divertirsi sempre e comunque alla grande....

† IN GOTH WE TRUST †

---------------------------------------------------------------------

▪dj set: Alex Del Duca & Federica Velvet

▪edit by: Sepolcro Zero

▪org: BlackRoom

---------------------------------------------------------------------

▪ingresso FREE

partners:

T e n e b r a

www.facebook.com/Tenebra666

North Wind Electronic

---------------------------------------------------------------------

OTTOSENSI

Via Gualpertino da Coderta, 45 - TREVISO