Castelfranco Veneto: visita guidata a villa Chiminelli

CASTELFRANCO VENERO L'Associazione Culturale Akelon propone un'occasione imperdibile per conoscere un gioiello architettonico del nostro territorio, normalmente precluso alle visite, uno splendido esempio di villa veneta della seconda metà del '500, affrescato dal pittore manierista Benedetto Caliari, fratello del Veronese.

Si potrà scoprire come si viveva ai tempi della "civiltà di villa", attraverso la visita alla cucina, alla cantina, al giardino all'italiana e agli annessi rustici che ospitano il Museo della tradizione agricola e Museo dell'arte conciaria. Il ritrovo è alla Villa Chiminelli - Via Lama 1, Sant'Andrea oltre il Muson, Castelfranco Veneto. Ingresso: 10 Euro. Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: 329 85 08 512 - info@akelon.it - www.akelon.it