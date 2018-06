Visita guidata gratuita alla mostra "La Grande Guerra"

Il Museo diffuso di Asolo organizza, in occasione del centenario della "Battaglia del Solstizio" che segnò le sorti del primo conflitto mondiale, una visita guidata della mostra “La Grande Guerra ad Asolo”, condotta dal curatore dell’esposizione Emmanuele Petrin.

Tra il 15 e il 24 giugno del 1918 si combatté lungo la linea del fronte che andava dall'Altopiano di Asiago, al Massiccio del Grappa, al fiume Piave, la cosiddetta seconda battaglia d'arresto, altrimenti ricordata, usando le parole del poeta Gabriele D'Annunzio, come la "Battaglia del Solstizio". L'offensiva, preparata dall'esercito Austro-Ungarico a partire dalla primavera del 1918, aveva come scopo lo sfondamento delle difese italiane che si erano consolidate sul Grappa e sul Piave dopo la rotta di Caporetto e la prima battaglia d'arresto, combattuta negli ultimi mesi del 1917.

In quei giorni dell'estate del 1918 Asolo si trovò ancora una volta a pochi passi dalla violenza del conflitto e le sue colline vennero ferite dai colpi dell'artiglieria, mentre la popolazione viveva nel timore di dover sgombrare rapidamente le proprie case per l'avanzare del nemico. La visita guidata gratuita si terrà il 17 giugno alle ore 16 presso la Torre Civica del Castello di Asolo (biglietto d’ingresso 2 € a persona, gratuito per i bambini fino ai 6 anni).