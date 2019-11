Visita guidata serale al Museo Canova di Possagno

Nato nel 2012 negli Stati Uniti in risposta alle giornate di shopping frenetico del Black Friday e del Cyber Monday, il #GivingTuesday è diventato in pochi anni un movimento condiviso e diffuso in tutto il mondo: nel 2018 ha raggiunto più di 150 paesi.

Quest’anno il GivingTuesday sarà martedì 3 dicembre e anche la Gypsotheca e Museo Antonio Canova di Possagno aderirà, proponendo una visita guidata serale a lume di candela. Il programma della serata prevede alle ore 18 l'apertura del museo e accoglienza pubblico. Alle 18.30 l'inizio della visita guidata. Il ricavato sarà devoluto in favore della campagna di raccolta fondi per un #MuseoSenzaBarriere.



I biglietti si possono acquistare al seguente link: www.retedeldono.it/it/museo-givingtuesday-2019