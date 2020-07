Treviso gioiosa: tornano le visite guidate in città

Alla riscoperta di una Treviso gioiosa e vivace. Dopo il duro periodo di crisi dovuta al covid-19, la rinnovata edizione 2020 delle visite guidate organizzate dall’Ufficio Turistico Iat e dal comitato provinciale Upli Treviso, avrà come tematiche la felicità, la serenità, lo star bene e la gioia.

Ecco perché il ciclo di cinque sabati, tra fine luglio e metà settembre, avrà come titolo “Treviso Gioiosa”, riprendendo lo storico motto “Marca gioiosa et amorosa” che da secoli caratterizza tutta la provincia. Le nuove visite guidate intendono trasmettere queste emozioni, riscoprendo alcuni luoghi tipici e viverli fino in fondo. Le Guide Turistiche abilitate accompagneranno i partecipanti attraverso i luoghi trevigiani che rappresentano maggiormente la vivacità della città, in ogni suo angolo. Tra le tante proposte emergono le pareti dipinte dell’Urbs Picta, con ad esempio il sole dei San Bernardini, i festoni ed i putti che trasmettono gioia attraverso i colori degli edifici. Non solo, si andranno a riscoprire le piazze, i luoghi di aggregazione per eccellenza come quelle del mercato e la principale Piazza dei Signori, da sempre la zona di ritrovo dei trevigiani. Saranno visitati i più vivaci e tradizionali luoghi di ritrovo, come la zona dei Mulini, il mercato del pesce, della frutta e della verdura. E non mancheranno le osterie più famose, in cui l’ombra de vin e lo spritz sono il modo più semplice ed efficace per ritrovarsi con gli amici. E questi sono solo alcuni esempi. Fermarsi un attimo di più per godersi al massimo ogni piccolo dettaglio e condividere i momenti di gioia e felicità non solo con la città, ma anche con i compagni di viaggio: l'edizione 2020 di dell'estate trevigiana promette questo e molto altro.

LE DATE

Sabato 25/07, ore 15

Sabato 08/08, ore 15

Sabato 22/08, ore 15

Sabato 05/09, ore 15

Sabato 19/09, ore 15

I COSTI

8 euro intero

6 euro ridotto. Prenotazione obbligatoria

INFO E PRENOTAZIONI

Iat Treviso Centro, Piazza Borsa, 4. Tel. 0422.595780. E-mail: info@turismotreviso.it