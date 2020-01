Visite guidate a villa Emo

Visite guidate domenicali alla dimora palladiana per scoprire l’incanto di Villa Emo, patrimonio UNESCO.

Visite guidata per tutti



DOVE: VILLA EMO – VIA STAZIONE, 5 – 31050 FANZOLO DI VEDELAGO (TV)



QUANDO: Domenica 16 febbraio 2020

ore 14:30 > https://bit.ly/2GpPA8r

ore 16:00 > https://bit.ly/2tSZTzk



INFO: Durata della visita 1 ora

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 12/02/2020

Numero massimo di partecipanti 25

L’iniziativa si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.



COSTO: 3,00€ per persona + biglietto di ingresso secondo il tariffario vigente (biglietto standard 10,00€, biglietto ridotto 7,00€, gratuito under 14 anni)



Per informazioni:

Società Mondo Delfino

dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.00

Segreteria Musei dedicata Villa Emo tel. 380-4614951