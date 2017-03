La visual music in concerto a Treviso con la tournèe di "Miti&Leggende"

Teatro delle Voci di Treviso, 31 Marzo ore 21. E’ questo l’appuntamento per tutti gli appassionati di musica e non solo in cui Miti&Leggende visual music porta sul palco una nuova forma di fruizione della musica. Si tratta di un vero e proprio show multimediale in cui i brani inediti, scritti ed arrangiati da Paolo Pesce - compositore veneziano - si ispirano a miti e leggende del passato e vengono supportati da strumentazioni d’avanguardia; spaziano dal genere classico al rock, dal pop alla world music, sono strumentali e cantanti ed interpretati con costumi scenici, giochi di luce ed immagini proiettate su maxi schermo per creare uno spettacolo suggestivo.

Paolo Pesce, fondatore del neogruppo composto da due cantanti e cinque musicisti – alle tastiere, al violino, alla batteria, alla chitarra classica ed acustica, al basso elettrico - porta con sé un bagaglio conoscitivo ultraventennale che conta oltre 200 concerti in tutto il mondo tra cui Las Vegas, Mosca, Pechino e le maggiori capitali europee. Il concerto al Teatro delle Voci, prima data della tournèe, sarà ad ingresso gratuito ma solo su prenotazione all’indirizzo info@paolopesce.it. Fino ad esaurimento posti.