Vittoria and The Hyde Park in concerto al Mattorosso

“I VITTORIA AND THE HYDE PARK sono una delle realtà più interessanti nel panorama italiano per il mercato discografico internazionale” (Cit. “Rolling Stone”). Con il singolo di debutto “Tomorrow”, uscito il 25 marzo 2016, la band ha raggiunto nel giro di un mese il terzo posto tra le nuove entrate delle etichette indipendenti e la top 30 dell’airplay, con passaggi su radio nazionali come R101, 105, RMC, Virgin, etc. Il secondo singolo “Burn Down The Summer” è entrato nella TOP80 dell’airplay italiano e nelle classifiche di vendita pop di iTunes. Inoltre, il brano è stato scelto da Patrizia Pepe per la campagna Spring-Summer Collection 2017 e dalla serie televisiva brasiliana “Rock Story” di GloboTV, come colonna sonora dell’intera soap-opera. Venerdì 3 febbraio 2017 è uscito il terzo singolo della band, intitolato “Let’s Talk About Us”, seguito dal quarto singolo “No Vacancy”, nell’estate 2017.

Il progetto #VHP, firmato da RNC Music, è stato licenziato in 16 Paesi ed è già in rotazione in Giappone, in Brasile e in Francia, dove Rolling Stone gli ha già dedicato spazio, definendo la band “una delle novità più interessanti in arrivo dal mercato italiano”. L’immagine forte e fresca della band ha permesso che Red Bull scegliesse i #VHP come testimonials italiani del Lollapalooza Festival e che il mondo della moda strizzasse l’occhio ai ragazzi, permettendo loro di suonare in importanti eventi per Dirk Bikkembergs, Adidas, Colmar, Patrizia Pepe, oltre alle partecipazioni ai più importanti festival italiani: Home Festival, Bastianich Music Festival, Hard Rock Italia, Rolling Stone Italia, X-Factor, Motomondiale SBK, Bum Bum Festival e molti altri.

I VITTORIA AND THE HYDE PARK si sono fatti conoscere ai loro fans nel modo tradizionale, partendo dal basso, con la classica “gavetta” dei live, inizialmente grazie al loro primo tour “Il pop è una cosa seria”. Durante i concerti, la band esprime il meglio di sè, grazie ad un’immagine forte e energia da vendere; è sul palco che i #VHP ripropongono le loro canzoni con un taglio diverso da quello mainstream sentito in radio, con l’attitudine rock e un atteggiamento che non può non coinvolgere!

Il live della band è studiato con un equilibrato mix tra canzoni originali presenti nell’album e una selezione accurata di poche cover rivisitate.

Il palco combina il setup classico del trio rock (chitarra, basso e batteria) con quello più moderno (tastiere, synth e campionatori), generando uno show potente e sanguigno, dove il pop di tendenza incontra il palco e la dimensione live.

I VITTORIA AND THE HYDE PARK sono:

Vittoria Hyde: Voce

Gabriele Tirelli: Chitarra / Synth / Cori

Lorenzo Ferrari: Batteria / Cori

Silvia Ottanà: Basso / Synth