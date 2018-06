Eventi / Piazza dei Signori

"A bombazza!": Vittorio Brumotti a Treviso per un incontro con i fan

Giovedì 14 giugno, alle 17.30, il campione del Mondo di bike trail sarà in Piazza dei Signori e, a seguire, allo store trevigiano Lotto in Vicolo Barberia per foto e autografi