Vittorio Sgarbi porta a teatro l'arte di Michelangelo Buonarroti

SACILE Vittorio Sgarbi e il suo spettacolo "Michelangelo" arrivano a Sacile, a pochi chilometri di distanza dalla Marca trevigiana. La stupefacente arte di Michelangelo Buonarroti sarà la grande protagonista dello spettacolo messo in scena da uno dei più celebre critici d'arte italiani. La serata sarà presentata grazie a un'esperienza multisensoriale, raccontata da Sgarbi in persona che sarà accompagnato dalla musica di Valentino Corvino e dalle immagini rese vive dal visual artist Tommaso Arosio. Uno spettacolo di due ore e mezza in cui lo spettatore sarà immerso completamente nel fantastico mondo di Michelangelo Buonarroti, uno dei più grandi artisti italiani di sempre. L'appuntamento, da segnare in calendario, è per sabato 14 aprile 2018 al Teatro Zancanaro di Sacile, a partire dalle ore 21.00. Le prevendite per i biglietti sono già disponibili e acquistabili al seguente link