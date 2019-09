Recital pianistico di Giulio Andreetta

Sabato 5 ottobre 2019 alle ore 18.30 dopo un aperativo si terrà un concerto del pianista Giulio Andreetta nella Sala del Castrum a Vittorio Veneto. Verranno proposte opere di autori quali Heitor Villa-Lobos, Astor Piazzolla, Fréderic Chopin, Johann Sebastian Bach, Michael Nyman, Ludwig van Beethoven. Tutti compositori che hanno lasciato una profonda traccia nella storia della musica, ma diversissimi tra loro per epoca e concezione estetica. Prima del concerto verrà offerto un aperitivo.

Giulio Andreetta si forma al Conservatorio Cesare Pollini di Padova sotto la guida di vari maestri tra cui Bepi De Marzi. Ha occasione in seguito di perfezionarsi in pianoforte al Conservatorio “Arrigo Pedrollo”. Ha studiato con pianisti affermati a livello internazionale, tra cui Alexander Madzar, Wolfram Schmitt-Leonardy, e Benedetto Lupo. Sue composizioni per Orchestra sono andate in scena nell’ambito del festival Carrarese di Padova. Come compositore ha pubblicato diversi lavori per pianoforte e per orchestra. Contributo con consumazione € 10. Dato il numero limitato di posti è suggerita la prenotazione. https://it-it.facebook.com/VetrinadelProsecco/

