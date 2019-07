“Giulio Cesare” è la nuova produzione dell’Accademia Teatrale “Lorenzo Da Ponte”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Prosegue nel fine settimana il ricco cartellone della rassegna teatrale del “Piccolo Teatro Dante”, giunta alla sua sesta stagione estiva (fino al 29 settembre 2019) e organizzata all’aperto, negli spazi dell’ex collegio Dante a Serravalle di Vittorio Veneto, su di un palco disegnato e costruito da collaboratori, insegnanti e allievi dell’Accademia Teatrale “Lorenzo Da Ponte”. Il cartellone presenta la nuova produzione in triplica replica del “Giulio Cesare” di William Shakespeare per la regia di Andrea Armellin, Mirko Bottega, Alberto Ceschin, Federico Gerhardinger e Federica Girardello, che andrà in scena venerdì 12, sabato 13 e domenica14 luglio alle 19. Cassio trama cercando di coinvolgere Bruto nel rovesciamento di Cesare, colpevole ai loro occhi di esser diventato un tiranno. L’assassinio però non porterà ai risultati da loro sperati. Un adattamento del Giulio Cesare realizzato con un registro volutamente moderno e un’ambientazione diversa da quella originale, ma simile per dinamiche di violenza e potere. I personaggi della tragedia di Shakespeare sono stati tratteggiati ognuno per dare una sfaccettatura diversa delle paure e delle miserie umane, in un gioco di morte che, squarciando l’epica, getta lo sguardo sul caos che deriva dalla collisione tra ambizione personale, senso dello stato e delirio di onnipotenza. Cast: Andrea Armellin, Mirko Bottega, Alberto Ceschin, Federico Gerhardinger, Federica Girardello, Lorenzo Zampieri. Produzione: Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte. Costumi: Sartoria dell'Accademia Da Ponte.

Il Piccolo Teatro Dante si trova a Vittorio Veneto all’angolo tra via Tommaseo e via Pagliarin (da cui consigliamo l’ingresso per le auto), ed è nello stesso complesso dove si trova anche l’Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte. Il complesso dispone di un ampio parcheggio interno e si trova nel cuore di Serravalle. Il palco è stato concepito sul modello dei palchi rinascimentali inglesi: tutti gli spettacoli della rassegna (prodotti per intero dall'Accademia Lorenzo Da Ponte, che quest’anno propone un cartellone di oltre 50 appuntamenti), vengono rappresentati alla luce del tramonto, senza “buio in sala”, per un’esperienza unica di relazione con il pubblico che rende ogni spettacolo vivo e appassionante. Il pubblico può sedere su alcune sedie o direttamente sul prato, sotto gli alberi, portando con sé un telo da stendere sull'erba, per un’esperienza unica adatta a tutta la famiglia. Gli spettacoli iniziano alle ore 19 (tranne quando diversamente indicato). Il teatro dispone di 70 sedie più un prato dove il pubblico può sedersi portando con sé un telo da stendere. Si consiglia di portare una felpa. Il teatro è provvisto anche di un bar (aperto dalle 18:30). In caso di pioggia leggera lo spettacolo si terrà ugualmente. L’ingresso è gratuito con offerta libera in proporzione alle proprie possibilità, per permettere anche a chi si trova in ristrettezze economiche di poter usufruire di un’intera estate di teatro. Maggiori informazioni sul sito www.accademiadaponte.it