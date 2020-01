Luelo live alla pizzeria-osteria Camein di Vittorio Veneto

Giovedì 30 gennaio alle ore 21.00 si esibiranno i Luelo alla pizzeria osteria Camein di Vittorio Veneto. Il duo indie-folk è composto da Lucia Gatto e Lorenzo Tonon, giovani musicisti diplomati al conservatorio di Castelfranco Veneto. Nonostante la giovane età suonano ormai da 4 anni nei più svariati contesti, riscuotendo un grande successo soprattutto tra i giovani. La musica di qualità e ricercata è sempre stata una prerogativa della direzione artistica di questa rassegna musicale tanto da far diventare la piccola osteria di paese in un vero e proprio punto di riferimento per la musica dal vivo. L'ingresso agli spettacoli è libero.