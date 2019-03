My bad sister a Vittorio Veneto

★MY BAD SISTER★

Cabarave from UK!!



+ YoungCorrado



A seguire

Dj set di Coma - Empty Ef

from Humble Crew



★

My Bad Sister, Polly e Sophie Duniam, londinesi, gemelle, cantanti e ballerine incredibili, attrici già da piccole protagoniste di una della serie più famose della BBC, 'Home Farm Twins', poi compagne di viaggio e prime ballerine di Rita Ora oltre che coriste del tour mondiale di più successo dei Pet Shop Boys, poi responsabili dell’arrivo della drum’n’bass nel mainstream inglese con la loro partecipazione ad un’edizione storica di X-Factor England, prestando la loro arte e il loro talento al pop ma senza mai allontanarsi dal circuito dei free e dei rave party, dei festival più alternativi, degli squat e della cultura attivista, antagonista e ferocemente antifascista.



★

Classe 1996, YoungCorrado è un promettente rapper della provincia di Treviso, fondatore e guida di OSG Entertainment.

Inizia a farsi conoscere grazie ad alcuni live locali, dove grazie al suo carisma e alla sua abilità al microfono riesce ad imporsi come una delle novità più interessanti della provincia, ottenendo la possibilità di esibirsi in apertura al format Sopranos di E-Green, Bassi Maestro e Dj Shokka.

Dopo una serie di canzoni rilasciate su Youtube, Rivalsa è il primo singolo ufficiale, nonchè primo prodotto del progetto che porterà al rilascio di un doppio EP in collaborazione con Spillo, nelle vesti di produttore.





➤ 5km dal casello autostradale di Vittorio Veneto Sud

Gallery