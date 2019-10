"Neve" di e con Giovanni Betto | Vittorio Veneto

Organizzato dal Gruppo genitori - Sinite Parvulos (scuola dell'infanzia di Colle Umberto)



c/o Aula Magna del Seminario Vescovile di Vittorio Veneto



NEVE



Monologo di e con Giovanni Betto

regia Mirko Artuso



Riconoscimenti:

– Festival di Teatro In-Box - Rete di sostegno del teatro emergente italiano – Quarto posto

– Selezione Visionari Kilowatt Festival 2018



21 gennaio 1943. Ritirata di Russia. Neve. Tanta.

Nell’insensata tragicità della guerra, un uomo, poi dato per disperso, fa la sua scelta fra la vita e la morte.

Ma la sua scelta segnerà il destino di molti.

Quest’uomo in qualche maniera ritorna, come ombra portata dal vento del tempo. Ma l’eco di quella scelta primigenia ha nel frattempo travolto prima una moglie, poi una figlia, poi un nipote.

E il nipote, oggi, esige risposte.



Un monologo/dialogo che spoglia la guerra della sua storicità, per farne invece un paradigma della condizione umana, fragile e illusoria. Ma anche una voce alta, che tutti noi, in qualche modo nipoti, non vogliamo dimenticare. Una voce che grida l’attaccamento alla vita, istintivo, viscerale e che ci invita a gioire, ad amare e a inseguire il nostro essere di felicità. Per scioglierla la neve. Tutta.

----------------------------------------

INGRESSO UNICO 10,00 EURO

Prevendita:

Edicola GRILLO - Via Caronelli 5 - Colle Umberto

Edicola DA ROLD OSCAR - Via Matteotti 116 - Vittorio Veneto

Prenotazioni: 333/9541029

----------------------------------------

Il ricavato sarà devoluto alla scuola dell'infanzia SINITE PARVULOS di Colle Umberto

----------------------------------------

Distribuzione/Organizzazione:

LUISA TREVISI - Idee che danno spettacolo (Luisa Trevisi)

347/8217393 - trevisi.luisa@gmail.com

http://www.luisatrevisi.com/