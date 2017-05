A Parco Papadopoli di Vittorio Veneto torna il Pap Art Festival

Per il secondo anno, Parco Papadopoli – il parco simbolo del quartiere di Ceneda - ospita il Pap Art Festival. Ideato dall’associazione culturale Pap Art presieduta da Federico Di Martino, l’evento si terrà dal 26 al 28 maggio. Una tre giorni dedicata alle arti visive e alla musica dal vivo per la quale i giovani di Pap Art sono da mesi al lavoro, potendo contare anche sul supporto tecnico-logistico dei volontari di Insieme per Ceneda “custodi” del parco.

«Pap Art Festival è una tre giorni di incontro e scontro tra musica e arti visive – spiega Di Martino -, che sposa anche un importante messaggio di tutela del Parco Papadopoli, con l’obiettivo di sensibilizzare i vittoriesi sull’utilizzo di questo spazio pubblico, quale risorsa culturale oltre che naturale. Un contesto che ci permetterà di valorizzare numerosi progetti artistici emergenti, dalla pittura alla musica, dalla fotografia alla grafica, dai graffiti ai video-making e molto altro».

Ricco e variegato il programma che animerà le serate, a partire dalle 20.30 del 26, 27 e 28 maggio fino a notte fonda, nel Parco Papadopoli dove sono attesi centinaia di giovani e appassionati di arte e musica. Per questa seconda edizione, inizialmente prevista per lo scorso fine settimana, gli ideatori di Pap Art - oltre a Di Martino il team è composto da Michele Augusto vice presidente e Jacopo Rossitto segretario – hanno voluto aggiungere una serata (l’edizione 2016 era limitata al sabato e alla domenica) e ampliare anche il numero di artisti provenienti da tutta Italia. Un’area del parco sarà interamente dedicata ad esposizione per le arti visive, mentre alcuni artisti della bomboletta spray realizzeranno un nuovo murales ad abbellimento del muro della piattaforma sportiva che si trova all’interno del parco. Saranno poi presenti vari espositori con le loro bancarelle. Quanto alla musica, le giornate del festival si apriranno e si concluderanno con un dj set. Venerdì dalle 20.30 esibizione musicale di Guido Durante dj, Ulisse Schiavo, La Scimmia e Beat Engine; sabato Lion Pink dj, Italia Cosa Nostra, Geeno and the Santa Monica e in chiusura Davide Castellana dj. Domenica l’apertura è affidata a Andrea Zuzza dj, a seguire Mik, Pietro Berselli e il finale con Edj. Grazie alla collaborazione con la Vecchia Ceneda e l’Art Cafè Le Maschere, entrambi di Vittorio Veneto, durante gli eventi del Pap Art Festival saranno allestite delle postazioni enogastronomiche.

Per l’evento, come lo scorso anno, i giovani dell’associazione Pap Art si sono impegnati in questi giorni in piccoli lavori di sistemazione del parco, come cura dei sentieri e rimozione di scritte lasciate sui muri da ignoti. «Grazie anche a questa bella iniziativa dei giovani il parco vive - dà atto Mario Longo presidente di Insieme per Ceneda -. Noi di Insieme per Ceneda non possiamo non sostenerla, mettendoci a disposizione dei giovani con le nostre attrezzature e i nostri volontari con l’unico intento di rendere bello e accogliente il parco».