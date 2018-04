Il 21 aprile 2018 a Cessalto (TV), nell’ambito dell’iniziativa Bosco Olmè in Festa organizzata dal Comune di Cessalto con il Patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Treviso, si terrà VIVERE IL BOSCO: una giornata alla scoperta degli usi sociali, culturali e ricreativi delle foreste.



*MATTINA*

Alle ore 10.00 presso l’Auditorium A. Palladio in via Roma 28 a Cessalto (TV) si terrà il workshop per gli operatori del settore “FORESTE: CULTURA, EDUCAZIONE E BENESSERE | Scambio di esperienze verso modelli alternativi di gestione” a cura dell’Università di Padova nell’ambito del progetto europeo ALTERFOR. Evento gratuito con iscrizione obbligatoria -> http://bit.ly/vivereilbosco



*POMERIGGIO*

Dalle 14.00 alle 18.00 il Bosco Olmè sarà animato da attività e laboratori. Venite a divertirvi, imparare e…vivere il bosco! Scopriremo, attraverso un percorso interattivo con laboratori per grandi e piccini, i mille modi in cui i nostri i boschi ci aiutano a star bene.



Ci saranno attività permanenti sempre aperte ai partecipanti e laboratori temporanei con i seguenti orari:



14.00 – 15.00

Laboratori di Educazione Ambientale e letture animate per i più piccoli

15.30 – 16.30

Spiritualità e Benessere nel Bosco

17.00 – 18.00

Musica e Danze nel Bosco



Interverranno durante tutto il pomeriggio Il Bosco delle Viole, Centro Il Nocciolo, Associazione TREES e Diventare Alberi di Bologna, il Naturopata Paolo Biasi, Associazione Equilibero, Cooperativa Terra di Mezzo, La Terra degli Asini, La Scuola nel Bosco di Verona, "Feritoie: passaggi feriti" performance collettiva di Arte Ambientale Itinerante.





*SERA*

Dalle 18:30 musica e cena in piazza del Santo Volto a cura dei Comitati Festeggiamenti Paesani.



Per informazioni più dettagliate visitare il link http://bit.ly/vivereilbosco