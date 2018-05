Walkdays: percorso gratuito nordic walking

Fatti per correre o per rallentare, c'è anche chi ha deciso di camminare al passo che gli pare ;)

Tornano i WalkDays, l'evento gratuito marchiato Decathlon per tutti gli appassionati, e non, del Nordic Walking! ASD Strada Facendo è partner organizzatore e sarà presente con un istruttore.



Evento riservato ai possessori di Carta Decathlon, che si può richiedere gratuitamente presentandosi per tempo prima dell'evento.



Una maglietta con pacco gara in omaggio per tutti!



Iscrizione entro le ore 18 (arrivo suggerito: ore 17) di sabato 12 maggio presso negozio Decathlon di Olmi (Treviso).



Dalle 14.30 saranno disponibili gli istruttori e activity leader di ASD Strada Facendo - Nordic Walking Treviso, per informazioni e consigli sul Nordic Walking!