Wall Street English Treviso: countdown per il secondo compleanno!

Wall Street English Treviso festeggia il suo secondo anno di attività con una festa dedicata a studenti e amici. Cena e musica per tutti in una serata all’insegna della buona compagnia e del divertimento. L’appuntamento è per venerdì 23 novembre ore 21 all’Havana Club di Via Fonderia a Treviso. Da settembre 2016 sono passati appena due anni e già la nuova sede di Viale della Repubblica si amplia con nuovi locali. Altre 4 aule e una grande sala per ospitare le occasioni più importanti si aggiungono agli ambienti che già conosciamo della scuola. Un ambiente fresco, luminoso, moderno e accogliente in cui studiare con insegnanti madrelingua certificati di varie provenienze, strumenti informatici all’avanguardia e il vigile sostegno di tutor specializzate nella didattica.

Perché studiare l’inglese presso Wall Street English? Il metodo si basa sulla teoria dell’acquisizione naturale della lingua, ogni studente può frequentare le lezioni in orari e giorni con la massima flessibilità a seconda delle proprie esigenze, il ritmo di studio è personalizzato e l’obiettivo è garantito grazie ad un metodo certificato da oltre 40 anni. Ecco perché già oltre 300 studenti hanno scelto l’inglese Wall Street. L’inglese a Treviso parla Wall Street English: inglese a 360° per tutte le esigenze linguistiche e di orario, spaziando dai corsi individuali a quelli business, dalle certificazioni ai bonus 18app e Carta Del Docente e molto ancora x un nuovo anno con idee sempre nuove e coinvolgenti per imparare con piacere e motivazione.