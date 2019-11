Wall Street English Treviso è pronta per festeggiare il 3° compleanno

E’ arrivato il momento di festeggiare ancora! Una serata dedicata a studenti, amici e collaboratori che ogni giorno imparano, ci sostengono e credono in Wall Street English. Cena e musica per tutti in una serata all’insegna della buona compagnia e del divertimento. L’appuntamento è per venerdì 22 novembre ore 21.00 al RADIKA di Via Fonderia a Treviso

Un altro anno è passato e la nostra scuola è cresciuta aggiungendo servizi e opportunità per i nostri studenti. Un ambiente fresco, luminoso, moderno e accogliente in cui studiare con insegnanti madrelingua certificati di varie provenienze, strumenti informatici all’avanguardia e il vigile sostegno di tutor specializzate nella didattica.

Perché studiare l’inglese presso Wall Street English? Il nostro metodo si basa sull’acquisizione naturale della lingua, ogni studente può frequentare le lezioni in orari e giorni con la massima flessibilità a seconda delle proprie esigenze, il ritmo di studio è personalizzato e l’obiettivo è garantito grazie ad un metodo certificato da oltre 40 anni. L’inglese a Treviso parla Wall Street English anche per le certificazioni linguistiche, sempre più richiese e necessarie nella vita accademica e lavorativa.