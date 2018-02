Al Teatro Comunale arriva il Wayne Escoffery Quartet

Lunedì 19 febbraio alle ore 20.45, il Teatro Comunale Mario Del Monaco ospiterà il secondo dei tre appuntamenti in cartellone con alcuni tra i grandi nomi del jazz internazionale. Dopo il concerto dei cinque straordinari musicisti dello Smalls Jazz Club di New York, capitanati dal pianista Spike Wilner, sarà ora la volta di Wayne Escoffery, che col suo quartetto, darà vita a una musica appassionata e profonda, una testimonianza del trionfo dello spirito umano, proprio come i suoi padri musicali hanno fatto prima di lui. Con queste parole straordinarie la rivista americana All About Jazz ha salutato l’uscita dell’ultimo disco del sassofonista americano d’adozione e inglese di nascita. Sono parole che raccontano non solo la bellezza della musica di Escoffery, ma rendono l’idea anche del carattere meravigliosamente intenso, caldo, a volte addirittura struggente dei suoi suoni. Dagli anni del suo trasferimento a New York, Wayne Escoffery è diventato uno dei talenti più richiesti dai principali artisti del jazz internazionale, fino a vincere giovanissimo il prestigioso Grammy Award. Trentotto anni, otto dischi all’attivo da solista, di cui l’ultimo, The Only Son of One, è una delle vette più alte del jazz mondiale, e una carriera che lo ha visto protagonista di alcune tra le iniziative più importanti del jazz americano e non solo, come la Mingus Dynasty Orchestra, il Monk Legacy Septet di Ben Riley, il sestetto di Eric Reed, e molte altre.