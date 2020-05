Coronavirus, raccolta fondi per il Veneto su Instagram con le celebrità trevigiane

Saranno tantissimi gli ospiti trevigiani (e non) che parteciperanno alla maratona web intitolata “Cultura e Sport - #Insieme per il Veneto”, realizzata con il patrocinio della Regione e i Comuni delle sette città capoluogo del Veneto.

Sabato 23 maggio, dalle ore 12 alla mezzanotte, si potrà assistere online ad una dodici ore no-stop di intrattenimento fatto di interviste e dialoghi, condotti dall’autore e conduttore televisivo Walter Rolfo, ideatore del format Webathon. Nell’iniziativa saranno coinvolte numerose personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, della scienza e dell’imprenditoria, che si uniranno per raccogliere fondi per far fronte all’emergenza Coronavirus. Fra questi, anche moltissimi personaggi trevigiani: Adriano Panatta, mito del tennis italiano, Manuel Bortuzzo, nuotatore divenuto simbolo dell’Italia che non si arrende, Sabrina Salerno, attrice e cantante amatissima anche all’estero con 20 milioni di dischi venduti, Red Canzian, compositore, polistrumentista e cantante dei Pooh, Angela Maci, cuoca, scrittrice e Food Blogger con la sorella Chiara, Nicola Canal, idolo del web e ambasciatore dell’identità veneta, Akash Kumaar, top model, Igor Cassina, ginnasta, campione olimpico nel 2004 e ora allenatore, oltre a Diego Basso, direttore d’orchestra, e il Mago Flip (Mattia Bidoli), top performer di Masters of Magic. Ma non mancheranno altri personaggi come l’attrice Anna Valle, il critico musicale Red Ronnie, la cantante lirica Katia Ricciarelli, gli ex calciatori e campioni del mondo Paolo Rossi e Marco Tardelli e lo chef Giancarlo Perbellini.

La diretta si svolgerà su Instagram @Webathon.it (con un rilancio su tutti i social per ampliare la partecipazione di pubblico) e i fondi raccolti saranno versati sul conto corrente intestato alla Regione del Veneto (IBAN IT 71 V 02008 02017 000105889030 - causale: Sostegno Emergenza Coronavirus) per contribuire alla ripresa sociale ed economica del territorio.