Weekend Aquiloni al Parco degli Alberi Parlanti

Weekend Aquiloni con Filippo Gallina di FiloVola

30 Giugno - 1 Luglio al Parco degli Alberi Parlanti



Il fascino dei grandissimi oggetti volanti creati da questo artista, nella magica arena del Parco degli Alberi Parlanti. Numerose repliche di spettacoli a tema – Soffio di vento e La tartaruga – e un laboratorio per i bambini (su prenotazione) su come si costruisce un aquilone.



Sabato 30 Giugno



🌬16.30 spettacolo aquiloni “SOFFIO DI VENTO”

17.15 spettacolo aquiloni “LA TARTARUGA”

18.00 Laboratorio Costruisci il tuo aquilone* (max 25 persone - prenotazione obbligatoria)



il laboratorio è tenuto da Filippo Gallina, aquilonista di FiloVola. Ogni bambino deve essere accompagnato da un adulto che li aiuta a costruire l’aquilone



🌳I percorsi d’animazione del Parco degli Alberi Parlanti sono sospesi



Domenica 1 Luglio



🌬16.30 spettacolo aquiloni “SOFFIO DI VENTO”

17.15 spettacolo aquiloni “LA TARTARUGA”



🌳I percorsi d’animazione del Parco degli Alberi Parlanti sono programmati per riuscire ad assistere agli spettacoli degli aquiloni, scopri tutti gli orari chiamando lo 0422694046.



💰 Ingresso completamente gratuito.



INFORMAZIONI, COSTI e PRENOTAZIONI

🎟️ Ingresso completamente gratuito.

💰 Laboratorio Costruisci il tuo aquilone: gratis, prenotazione obbligatoria

🎫 Percorsi animazione del parco a pagamento | Prenotazione obbligatoria



Info e prenotazioni allo 0422.694046 e info.parco@alcuni.it