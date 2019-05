Weekend al parco: apre il nuovo percorso “Le macchine di Leo Da Vinci: la chiave d’oro”

11-12 Maggio 2019: al Parco degli Alberi Parlanti

il“Weekend con Leo da Vinci”, un evento unico per l’anniversario di Leonardo500.



Inaugurazione della nuova avventura

“Le macchine di Leo da Vinci: la chiave d’oro”

laboratori, proiezioni e il viaggio su Botte – La macchina volante!





Anche il Parco degli Alberi Parlanti contribuisce alle celebrazioni per i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci, la figura più emblematica del Rinascimento e il più grande genio della storia di tutti i tempi. Pittore, scultore, ingegnere, architetto e scienziato, Leonardo da Vinci morì in Francia il 2 maggio del 1519.



Il Parco degli Alberi Parlanti è pronto a festeggiare l’anniversario con un weekend evento, il 11 e 12 maggio, e con l’inaugurazione della nuova avventura “Le macchine di Leo da Vinci: alla ricerca della chiave d’oro”.



Nel weekend, oltre all’inaugurazione della nuova avventura, sono previste molte attività con protagonista Leo da Vinci come laboratori, proiezioni a tema nella sala Cinema del Parco e la possibilità per i bambini di fare, gratuitamente, un viaggio su Botte – la macchina volante una bellissima ricostruzione della macchina utilizzata da Leo da Vinci nei cartoon di Gruppo Alcuni. Il programma completo dell’evento con orari e costi nel sito www.parcodeglialberiparlanti.it o nel box sottostante.



“Le macchine di Leo da Vinci: alla ricerca della chiave d’oro”- descrizione della mostra. L’esposizione celebra le invenzioni del genio italiano del Rinascimento – visto nelle molteplici vesti di scienziato, matematico, ingegnere, inventore, pittore, scultore e architetto – e mette in mostra macchinari ricreati sulla base di progetti e schizzi di Leonardo. Il percorso è dedicato alla scoperta dei segreti che nascondono le invenzioni di Leonardo da Vinci. Il ragazzino simpatico protagonista dei cartoon di Gruppo Alcuni presenterà le invenzioni leonardesche attraverso grandi macchine, modellini, disegni, creazioni e coinvolgenti giochi, alla scoperta della creatività. I ragazzi potranno toccare, guidare, sperimentare le grandiose macchine e capirne il funzionamento. Con lo spirito di gioco, curiosità e avventura che caratterizza il Parco degli Alberi Parlanti, i giovani visitatori potranno scoprire la storia delle grandi invenzioni e riflettere su come esse nascono, prendono forma e cambiano la vita degli uomini. I giochi e le animazioni verranno proposte ispirandosi allo spirito dei “quattro elementi fondamentali della creatività” secondo il pensiero di Leonardo: lo sviluppo dei sensi, l’arte della scienza, la scienza dell’arte e la consapevolezza che tutto è collegato a tutto. Durante il percorso espositivo, come in una caccia al tesoro, bambini e famiglie dovranno risolvere alcuni enigmi per recuperare una preziosa chiave d’oro che consentirà loro di provare la barca a pale ideata da Leo da Vinci. La mostra rimarrà stabile al Parco degli Alberi Parlanti per tutto il 2019 nei weekend e giorni festivi.



Il programma del weekend di Leo da Vinci



Sabato 11 maggio

Percorso guidato mostra-gioco “Le macchine di Leo da Vinci: alla ricerca della chiave d’oro” ingressi alle ore 14.45, 16.00

“Sognando la luna: il sogno, Leonardo, il volo e lo spazio” ingressi ore 17.15

Viaggio a bordo della macchina volante Botte dalle ore 15.30 alle 18.30

Proiezioni Leonardiane ingressi alle ore 15.00



Domenica 12 maggio

Percorso guidato mostra-gioco “Le macchine di Leo da Vinci: alla ricerca della chiave d’oro” ingressi alle ore 10.30, 14.30, 15.30, 16.00, 17

“Sognando la luna: il sogno, Leonardo, il volo e lo spazio” ingressi ore 16.45

Viaggio a bordo della macchina volante Botte dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30

Proiezioni Leonardiane ingressi alle ore ingressi alle ore 16.15

Il bar propone menù e snack leonardeschi.



Le proiezioni e il percorso “Sognando la luna: il sogno, Leonardo, il volo e lo spazio” sono garantite anche in caso di maltempo



INFORMAZIONI, COSTI e PRENOTAZIONI:

Percorso Le macchine di Leonardo: 6 €/bambino (dai 4 anni compiuti) – 5 €/adulto | Prenotazione obbligatoria

Biglietto altre mostre 7 € (si paga dai 3 anni compiuti) - 5 €/adulto | Prenotazione obbligatoria

Biglietto proiezioni 5 € (si paga dai 3 anni compiuti) | Prenotazione obbligatoria

Promozione famiglia: ogni 4 paganti, un biglietto a 1 €. | Prenotazione obbligatoria

Viaggio su Botte: gratis



Prenotazione obbligatoria allo 0422.694046 e info.parco@alcuni.it



SPECIALE SCONTI AL BOOKSHOP

Durante il weekend saranno in promozione tutti i libri e i gadget di Leo da Vinci.