Sabato 23 e domenica 24 giugno Weekend con i Mini Cuccioli al Parco degli Alberi Parlanti.



Due giornate fantastiche caratterizzate da proiezioni degli episodi ancora inediti dei cartoon dei beniamini dei più piccoli, giochi a tema (memory, puzzle, caccia al tesoro…), merenda speciale e visite ai diversi percorsi del parco, sempre allietati dalla presenza delle grandi mascotte dei Mini Cuccioli. Ecco le attività in programma⬇️





🍿Mini Cuccioli: gli episodi in anteprima

Nella sala cinema vengono proiettati 5 episodi inediti di Mini Cuccioli, gli episodi saranno introdotti da un mini show delle mascotte presenti in sala per l’accoglienza e le foto finali.

🍿Sabato 23 ingressi alle ore 15.30 - 16.30 - 17.30

🍿Domenica 24 ingressi alle ore 11 - 15.30 - 16.30 - 17.30

Durata 30’ circa, attività gratuita.





🦖Alla scoperta dei Dinosauri con Cilindro

Vivi l’avventura del percorso Draghi, Dinosauri e Animali Estinti insieme al coniglio Cilindro, la mascotte dei Mini Cuccioli sarà presente nelle prove per aiutare i bambini a diventare dei paleontologi tra un memory a tema Mini Cuccioli, un gioco sulla sana alimentazione e una caccia ai fiocchi di diva.

Hai il coraggio di mettere una carota in bocca al drago sputa fuoco? Se ci riesci il diploma di paleontologo e foto ricordo con Cilindro.



🦖Sabato 23 ingressi alle ore 16.15 - 17.30

🦖Domenica 24 ingressi alle ore 12 - 16.15 - 17.30

Durata 60’, biglietto 5,00€/adulti e 6,00 €/ bambino dai 3 anni. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, regalo finale: tortino di carote.



🌳Le macchine di Leo da Vinci con Olly

La gattina Olly accompagna i bambini in una versione “gattesca” de Le macchine di Leo da Vinci e i bambini si divertiranno insieme alla protagonista dei Mini Cuccioli a scoprire la figura di Leo da Vinci, le sue invenzioni costruendo il ponte e giocando con Argano e Testuggine. I bambini con i genitori dovranno essere pronti a superare le prove preparate da Olly per loro. Chi come lei ha un fiuto eccezionale e riconoscerà gli odori, potrà fare un giro sulla barca a pale. Bisognerà remare velocemente perché Olly ha paura dell’acqua. Il gran finale sarà impresso in una foto ricordo con Olly.



🌳Sabato 23 ingressi alle ore 16.15 - 17.30

🌳Domenica 24 ingressi alle ore 10.45 - 16.15 - 17.30

Durata 60’, biglietto 5,00€/adulti e 6,00 €/ bambino dai 3 anni. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA , regalo finale: biscotti biologici di Olly



🎀🎉Festa a sorpresa per Diva!

Ci siamo dimenticati che oggi fosse il compleanno di Diva! Rimediamo subito, preparandole una bellissima festa a sorpresa, piena di addobbi, palloncini e regali per lei (disegno di Diva da colorare, fiori dal prato, ecc)! I bambini con l’aiuto dei genitori utilizzano il materiale per decorare la stanza.

Appena entra Diva… “sorpresaaa!!! Tanti auguri a te… … …” e festeggiamo insieme a lei con biscotti, succhi e foto ricordo.



Sabato 23 ingressi alle ore 16.15

🎀🎉Domenica 24 ingressi alle ore 16.15

🎀🎉Durata 30’ circa, attività gratuita PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA





INFORMAZIONI, COSTI e PRENOTAZIONI

🎟️ Biglietto proiezioni Gratis

🎫 Percorsi animazione Alla scoperta dei Dinosauri con Cilindro

e Alla scoperta dei Dinosauri con Cilindro: 6 €/bambino (dai 3 anni compiuti) – 5 €/adulto | Promozione famiglia: ogni 4 paganti, un biglietto a 1 €. | Prenotazione obbligatoria

💰 Festa a sorpresa per Diva: gratis, prenotazione obbligatoria



☎️Prenotazione obbligatoria allo 0422.694046 e info.parco@alcuni.it



🌧️ Le proiezioni degli episodi di Mini Cuccioli e la Festa a sorpresa per Diva sono garantite anche in caso di maltempo



🌮 Il bar del Parco è aperto e propone menù e snack a tema Mini Cuccioli.





SPECIALE SCONTI AL BOOKSHOP

Durante il weekend saranno in promozione tutti i libri e gadget dei Mini Cuccioli