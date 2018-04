Weekend al Parco con Leo da Vinci e Lisa

21 e 22 Aprile 2018

Parco degli Alberi Parlanti - Treviso



Dopo il successo al cinema Leo Da Vinci e Lisa arrivano al Parco degli Alberi Parlanti per un weekend dedicato con film, percorsi d’animazione, cene geniali e il viaggio di Botte - La macchina volante. Di seguito il programma:



Sabato 21 aprile

🍿Proiezione del film Leo Da Vinci - Missione Monna Lisa ingressi alle ore 15 – 17.30 – 20.30

🏁 Viaggio a bordo della macchina volante Botte dalle ore 16 alle 19

🌳 Percorso guidato Le macchine di Leonardo ingressi alle ore 15.30 – 16 – 16.30 – 17.

🍗 Il bar del Parco propone la “Cena geniale” dalle 19 alle 20.15

(massimo 50 coperti, solo su prenotazione).



Domenica 22 aprile

🍿 Proiezione del film Leo Da Vinci - Missione Monna Lisa ingressi alle ore 11 – 15 – 17.30

🏁 Viaggio a bordo della macchina volante Botte dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 15.30 alle 18.30

🌳Percorso guidato Le macchine di Leonardo ingressi alle ore 10.30 – 15.30 – 16 – 16.30 – 17.

🌮 Il bar propone menù e snack leonardeschi.



🌧️ Le proiezioni del film “Leo Da Vinci - Missione Monna Lisa” sono garantite anche in caso di maltempo



INFORMAZIONI, COSTI e PRENOTAZIONI

🎟️ Biglietto film 5 € (si paga dai 3 anni compiuti) | Prenotazione obbligatoria

🎫 Percorso Le macchine di Leonardo: 7 €/bambino (dai 4 anni compiuti) – 5 €/adulto | Promozione famiglia: ogni 4 paganti, un biglietto a 1 €. | Prenotazione obbligatoria

💰 Viaggio su Botte: gratis



Prenotazione obbligatoria allo 0422.694046 e info.parco@alcuni.it



SPECIALE SCONTI AL BOOKSHOP

Durante il weekend saranno in promozione tutti i libri del film "Leo da Vinci – Missione Monna Lisa" e sul cofanetto "Leo da Vinci – La macchina volante".