23 - 24 Marzo 2019

Weekend della Scienza al Parco degli Alberi Parlanti

50 passi sulla Luna!





Il Parco degli Alberi Parlanti celebra l’anniversario dei 50 anni all’allunaggio con un weekend evento per approfondire alcune tematiche scientifiche che riguardano la Luna e lo spazio. Bambini e famiglie potranno vivere un’esperienza interattiva partecipando ai percorsi del Parco degli Alberi Parlanti, al laboratorio RazziAmo o osservando stelle e pianeti nel Planetario Globe.



Anche quest'anno il Parco degli Alberi Parlanti propone una settimana, nel mese dedicato alle STEM, di fantastici eventi per entrare nel cuore della scienza e approfondire alcune tematiche grazie alla collaborazione delle menti scientifiche di Gruppo Pleiadi, con cui da anni Gruppo Alcuni collabora. Un sabato e domenica dedicati alle famiglie per scoprire tutti i segreti di stelle e scoperte spaziali con particolare attenzione alla Luna, sono passati esattamente 50 anni da quel celebre "Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità" di Neil Armstrong . Durante la settimana gli spettacoli e i workshop dedicati alle scuole elementari e medie hanno già il tutto esaurito.

Sono quattro le experience che le famiglie potranno vivere, tutte nello stile tipico del “imparare divertendosi”:



Sognando la Luna

Esplora lo spazio e vivi il sogno di volare



Avete mai sognato di volare? Potrete provare a librarvi su un tappeto volante, conoscerete il genio Leonardo da Vinci, utilizzerete uno “spara-paracadute” e indosserete delle ali d’uccello. Grazie al “lancia-aerei” farete viaggiare non solo una mongolfiera ma anche il mezzo volante creato da voi. Infine, nel 50° anniversario dell’allunaggio (1969), proverete a raggiungere la Luna costruendo il vostro razzo e potrete osservare anche le stelle e i pianeti.



Consigliato dai 5 anni

Durata: 90 minuti

Percorso interno



Planetario Globe

Vivi un’avventura sui segreti del cosmo e della Luna



Stando comodamente seduti o sdraiati all’interno della cupola gonfiabile Globe, si potranno osservare le meraviglie del cosmo grazie a splendidi filmati e immagini 3D, visibili anche senza occhialini grazie all’innovativa tecnologia full dome. Un'avventura alla scoperta delle leggende del cielo, ai segreti del cosmo e alla ricerca dei pianeti che ruotano attorno al Sole.



Consigliato dai 4 anni

Durata: 40 minuti

Attività al coperto





Laboratorio RazziAmo

Fai volare la creatività fino allo spazio



Come volano i razzi? In questo laboratorio i bambini affronteranno i temi dell’astronautica, dell’esplorazione spaziale e, viaggiando da pianeta a pianeta, sperimenteranno come si costruisce un razzo, testandolo direttamente. Un laboratorio completamente creativo per ingegnarsi nella costruzione di oggetti che raggiungano lo spazio.



Consigliato dai 4 anni

Durata: 60 minuti

Attività al coperto



Le Macchine di Leo da Vinci

Scopri le invenzioni e i segreti di Leonardo ragazzo



Grazie a questo percorso potrete fare un viaggio indimenticabile alla scoperta dei segreti di Leonardo ragazzo. Parteciperete a un’avventura del piccolo genio che, con l’arguzia che lo contraddistingue, vi guiderà attraverso grandi macchine, disegni, creazioni e coinvolgenti giochi. Sfide di logica, giochi di osservazione e prove di ingegno metteranno alla prova tutti voi, giovani inventori!





Orari e Costi:



Sabato 23 Marzo

Planetario Globe ingressi ore 15.00 e ore 16.00

Percorso Sognando la Luna ingressi ore 14.30 e 16.15

Percorso Le Macchine di Leo da Vinci ore 14.45 e 16.30





Domenica 24 Marzo



Planetario Globe ingressi ore 12.00, 14.00, 15.15, 16.30

Laboratorio RazziAmo! ingressi ore 10.45, 14.00, 16.15, 17.30

Percorso Sognando la Luna ingressi ore 10.30, 14.30, 16.30

Percorso Le Macchine di Leo da Vinci ingressi ore 12.00, 15.00, 16.15



Costi

Bambini:

Solo Planetario: 7€

Planetario + Laboratorio o Percorso: 12€

Planetario + Laboratorio + Percorso: 17€

Solo Laboratorio: 7€



Adulti:

5€ per ogni attività



PROMOZIONE FAMIGLIE:



Per le famiglie che acquistano tre biglietti, il quarto a 1 euro (applicabile solo ai percorsi del parco). Per percorsi del parco s'intendono: il percorso scientifico Sognando la Luna e le macchine di Leo da Vinci.





Per orari, costi e prenotazioni chiama lo 0422 694046 o info.parco@alcuni.it

E’ vivamente consigliata la prenotazione.

Evento organizzato in collaborazione con Pleiadi - Science Farmer.