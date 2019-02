Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: musica e gite aspettando San Valentino

MANIFESTAZIONI, INCONTRI & CORSI L'amore è nell'aria a pochi giorni da San Valentino. E cosa c'è di più romantico di una breve gita tra le calli di Venezia in attesa del 14 febbraio? Sabato 9 febbraio l'associazione Aegee organizza, con partenza dalla stazione dei treni di Treviso, "A trip to Venice", romantica escursione tra le calli veneziane con annesso tour dei migliori bacari della Laguna. Imperdibile se siete in coppia o in compagnia di buoni amici. A chi invece preferisce, in maniera un po' meno romantica, il mondo dell'arredamento e dell'edilizia, consigliamo la fiera "Io Casa" in zona Dogana a Treviso dove oltre un centinaio di aziende dell’area del Triveneto proporranno, per il secondo weekend consecutivo, nuove soluzioni per la casa. Denominatori comuni il comfort e il design. Il primo si declina nell'edilizia tradizionale e nella bioedilizia, nell'impiantistica e nel risparmio energetico, nella sicurezza, nelle finiture e nei servizi per la casa. Il secondo nell'arredamento e nei complementi, nell'arredo bagno e in quello esterno, nell'illuminazione e nelle soluzioni per il riposo. Insomma, tutto quello che serve per dare forma, personalità e carattere alla propria abitazione con soluzioni sempre più smart ed efficienti. Giornalismo d'inchiesta e personalità di spicco a Pieve di Soligo dove, sabato 9 febbraio, villa Brandolini (nella frazione di Solighetto) ospiterà l'incontro tra il giornalista Toni Capuozzo e Giordano Floreancig, ribelli senza causa alla costante ricerca della verità. Per chi invece è interessato a imparare le basi della produzione musicale, gli Fl Studio a Quinto di Treviso, venerdì 8 febbraio, hanno organizzato un corso dedicato a chi vorrebbe diventare un produttore musicale imparando ad usare gli appositi software del settore.

CONCERTI & TEATRO Il fine settimana che precede il giorno di San Valentino sarà nel segno della musica in provincia di Treviso. Proprio nei giorni in cui volge al termine la 69esima edizione del festival di Sanremo, concerti ed eventi musicali sono pronti a soddisfare soprattutto i giovani appassionati della musica "indipendente". Venerdì 8 febbraio, sul palco dell'Eden Cafè, salirà Ishaq interessante progetto musicale del giovane Isacco Zanon che porterà a Treviso il suo nuovo album "Few minute left". Sempre venerdì sera, al New Age Club di Roncade, da non perdere l'appuntamento con "Free & Three", la festa a ingresso gratuito dove tutte le consumazioni si pagheranno solo 3 euro. Il divertimento è assicurato. Chiuderà il venerdì lo spettacolo “I Beatles al cinema” nuovo format della Magical Mistery Orchestra, storica formazione che, ormai da 25 anni, fa rivivere sul palcoscenico la magia del quartetto di Liverpool. L’ensemble guidato da Eddy De Fanti si esibirà al teatro Busan in uno spettacolo da non perdere per tutti gli amanti dei "Fab4". Sabato 9 febbraio, sempre al New Age Club di Roncade, toccherà al gruppo La rappresentante di lista accendere il pubblico trevigiano con un concerto che si preannuncia ricco di sorprese per tutti gli amanti del genere. Per chi ama il teatro, domenica 10 febbraio al Sant'Anna di Treviso andrà in scena: "Il pesciolino d'oro", una fiaba teatrale per aiutarci a comprendere il valore di tutto ciò che ci circonda.