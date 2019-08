Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: feste e brindisi sotto le stelle

MANIFESTAZIONI, INCONTRI & CORSI Nel fine settimana delle stelle cadenti saranno tantissimi gli appuntamenti per trascorrere un weekend all'insegna del divertimento in buona compagnia nell'attesissima notte di San Lorenzo. "Calici di stelle", sabato sera, farà tappa ad Asolo, Vazzola e Susegana per tre serate speciali da trascorrere con il naso all'insù. Pic-nic sotto le stelle alla cantina Collalto mentre, al ristorante "Ai Sette Nani" di Negrisia, serata speciale in compagnia dell’astrofilo Paolo Campaner. Non solo stelle cadenti in questo assolato fine settimana di agosto: a Cison di Valmarino continuano gli appuntamenti di "Artigianato Vivo". Imperdibili le sagre paesane in corso in questi giorni: dalla tradizionale Sagra del Calderba alla Sagra di Santa Mama per arrivare ai Festeggiamenti di Ferragosto (con anche il torneo di calcio saponato) ci sarà solo l'imbarazzo della scelta. Se non siete in vacanza e siete in compagnia dei vostri figli piccoli, continuano anche questo weekend gli spettacoli de Gli Alcuni per la rassegna "Teatro sotto il cedro" al Parco degli Alberi Parlanti di Treviso. Infine, per una domenica diversa dal solito tra le colline del Prosecco (da poco patrimonio Unesco) vi consigliamo la Scooter Tour Experience per vivere da una prospettiva nuova uno dei luoghi più amati della Marca trevigiana

CONCERTI, FESTE & SPETTACOLI Sul Passo San Boldo l'appuntamento più atteso del weekend sarà senza dubbio quello con la decima edizione di "Pamali Festival" una grande festa con musica, divertimento e spettacoli che andrà avanti fino a domenica 11 agosto. Al Bosco degli artisti di Falcade appuntamento da non perdere con un grande concerto di musica classica, diretto dal maestro Diego Basso a sostegno della montagna veneta colpita dalla tempesta Vaia. Appassionati di cinema? La serata che fa per voi è a Treviso, sabato 10 agosto, con la rassegna "Cine d'epoca" e la proiezione del film all'aperto "Il concerto". Sempre sabato, serata da non perdere a Villa Lattes di Istrana con lo spettacolo “Ben Hur” di Gianni Clementi portato in scena dalla compagnia LaMoscheta.