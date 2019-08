Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra fiere, sagre e aperitivi

MANIFESTAZIONI, INCONTRI & CORSI Non è mai facile restare in città nel fine settimana post Ferragosto. In tantissimi sono in vacanza e per chi non è partito o è già rientrato dalle ferie le attività non sono poi molte. Domenica 18 agosto, però, gli amanti della natura e degli animali potranno fare tappa alla 44esima Fiera degli uccelli in via Mel a San Fior. L'appuntamento del weekend sarà poi con la Festa della birra a Postioma che avrà il suo culmine nella serata di sabato 17 agosto. Immancabili gli appuntamenti con le sagre paesane tra cui vi segnaliamo i "Festeggiamenti di San Bartolomeo" nella frazione di Camino, a Oderzo. Avete bambini al seguito? Non potete perdervi lo spettacolo teatrale de Gli Alcuni, dedicato a tutta la famiglia e in programma domenica pomeriggio al Parco degli alberi parlanti. Aperitivo spiaggiato, infine, sabato 17 agosto al Caffè Artistico di Treviso per una serata da trascorrere in compagnia sognando le ferie appena fatte o, meglio ancora, quelle ancora da fare.

CONCERTI, FESTE & SPETTACOLI Se volete passare un fine settimana al mare, per il divertimento notturno vi consigliamo di trascorrere una serata al divertentissimo Street Food Festival. Se invece resterete in provincia e avrete voglia di ascoltare un po' di buona musica dal vivo il consiglio è quello di fare tappa ad Asolo per la nuova edizione di Arte Lirica Festival.