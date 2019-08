Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: torna la magia di Artigianato Vivo

MANIFESTAZIONI, INCONTRI & CORSI Agosto parte in quarta con un fine settimana ricchissimo di eventi in tutta la provincia di Treviso. Al via domenica la 39esima edizione di "Artigianato Vivo", imperdibile appuntamento in programma fino al 15 agosto a Cison di Valmarino. Due giorni all'insegna della cultura a Tarzo con la manifestazione: "I cortili dell'arte". Gli amanti dei formaggi dovranno segnarsi in agenda la 23esima edizione della Rassegna dei formaggi del Grappa, dedicata al Morlacco, al Bastardo e ai prodotti caseari della montagna italiana in programma a Borso del Grappa. Per un'escursione domenicale vi consigliamo la camminata lungo il Sile e al Cimitero dei Burci tra natura e antichi misteri. Aperitivo sotto le stelle a Villa Pisani di Montebelluna dove saranno tantissimi gli eventi pronti ad accendere il fine settimana. Le sagre paesane sono la vostra passione? Non potete perdervi allora il primo weekend della Sagra di San Cassiano con musica e divertimento per tutta la famiglia e i "Festeggiamenti di Ferragosto" nella frazione di Pero. Per i più piccoli al Parco degli alberi parlanti domenica 4 agosto prenderà il via la rassegna "Teatro sotto il cedro". Sempre domenica, infine, escursione di gruppo per scoprire le meraviglie del Montello e concludere il fine settimana in mezzo alla natura con una rilassante camminata.

CONCERTI, FESTE & SPETTACOLI Fine settimana ricco di appuntamenti per gli amanti del cinema: gran finale, sabato e domenica, per l'Edera Film Festival mentre continuano le rassegne all'aperto in molti Comuni della provincia tra cui segnaliamo il cinema nelle frazioni a Oderzo. Suoni di Marca propone due concerti nel weekend: sabato Eugenio Finardi, domenica la Bandabardò. Flower Party sabato sera al Sottovento di Treviso per ballare fino a notte fonda, domenica invece si potrà chiudere il weekend in bellezza con un aperitivo musicale al Chiosco sulle Mura di Treviso, appuntamento immancabile dell'estate trevigiana.