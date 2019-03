Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra fiere, degustazioni e abbracci gratis

MANIFESTAZIONI, INCONTRI & CORSI La Festa della donna dà inizio a un altro fine settimana ricco di appuntamenti in provincia di Treviso. Per l'8 marzo molti comuni trevigiani hanno organizzato iniziative ed eventi dedicati al mondo femminile. Tra mostre, teatro e serate danzanti le donne trevigiane avranno solo l'imbrazzo della scelta. Da sabato 9 marzo invece l'appuntamento più importante del weekend sarà a Valdobbiadene con la nuova edizione dell'Antica Fiera di San Gregorio sempre pronta a sorprendere i suoi visitatori tra novità e tradizione. Rimanendo in tema fiere, a Santa Lucia di Piave il fine settimana sarà dedicato alla decima edizione della "Fiera Biosalute", tre giorni all'insegna del vivere sano per vivere meglio con ben 130 espositori pronti ad accogliere a braccia aperte tutti i visitatori del weekend. Ampia gamma di prodotti biologici con erboristeria, abbigliamento e arredamento naturali, operatori delle discipline olistiche orientali, e artigianato. Per gli amanti della cucina e del mangiare sano, sabato 9 marzo il maestro macellaio Bruno Bassetto terrà al mercato coperto di Treviso una speciale lezione sulle carni e inaugurerà una nuova macelleria nel cuore del capoluogo di Marca. Domenica 10 marzo a Roncade l'appuntamento da segnare in agenda sarà invece con "Primavera in festa" tra passeggiate e degustazioni dei migliori prodotti di stagione. Sempre domenica, a grande richiesta, tornerà l'appuntamento con i corsi di "Meditazione dinamica di Osho" alla palestra Strada Facendo Indoor di Treviso. Il fine settimana si chiuderà con un evento particolare e affettuosissimo. Domenica 10 marzo dalle 16.30 alle 18.30 Piazza dei Signori a Treviso ospiterà il grande appuntamento degli "Abbracci gratis". Due ore in cui i trevigiani potranno scambiarsi liberalmente un semplice ma potentissimo gesto di affetto reciproco per riscoprire il valore del contatto umano.

CONCERTI, CINEMA & TEATRO Tanta musica dal vivo nel weekend dedicato alla Festa della Donna. Si parte venerdì 8 marzo all'Eden Café di Treviso con la musica di Sophia Danai, artista canadese tra gli astri nascenti del genere new rnb/soul. Il suo live set in trio è straordinario e colpisce per la versatilità dei tre componenti. Una miscela tra soul e black music, tra rnb e pop di grande sensualità e raffinatezza sonora a ingresso gratuito. Domenica 10 marzo il Dump di Treviso ospiterà un altro evento tutto al femminile, vale a dire il concerto di Cristina Russo. Sabato 9 marzo sul palco del New Age di Roncade saliranno i Viito, giovane band della scena indipendente italiana. Il fine settimana dei concerti trevigiani si chiuderà domenica sera all'Home Rock Bar in zona Fonderia con le sonorità folk-acustiche dei Fireplaces che proporanno un concerto speciale per festeggiare insieme al pubblico i loro primi dieci anni di carriera.

Se preferite il cinema ai concerti, l'evento che fa per voi è la proiezione di "Full metal jacket" capolavoro immortale di Stanley Kubrick che sarà proiettato venerdì 8 marzo in occasione del nuovo appuntamento con il cineforum "Serate di guerra" che omaggerà in questo modo il ventennale della scomparsa del regista britannico. In alternativa, al Circolo Enrico Pizzuti di Oderzo, il cineforum propone un film d'autore molto interessante. Si tratta di "Styx", film tedesco presentato al festival di Berlino che racconta una storia ambientata nel cuore dell'Oceano Atlantico in compagnia di Rike e del suo viaggio in solitaria verso l'isola di Ascensione. Appuntamento alle ore 21 al cinema Turroni di Oderzo. Ingresso a offerta responsabile.

Gli amanti del teatro, infine, potranno scegliere tra due spettacoli molto interessanti. Dall'8 al 10 marzo Alessio Boni sarà il protagonista di una splendida rilettura di "Don Chiscotte" che andrà in scena al teatro Comunale di Treviso per tutto il fine settimana. Risate assicurate invece con il Teatro dei pazzi che, sabato 9 marzo, metterà in scena a San Polo di Piave lo spettacolo: "Il cornuto immaginario".