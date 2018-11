Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: torna l'Antica Fiera di Santa Lucia di Piave!

MANIFESTAZIONI Due sono gli eventi principali di questo fine settimana nella Marca. Il primo è l'attesa "21^ Antica Fiera di Santa Lucia di Piave". La fiera medioevale, che rimane legata ai primi traffici sulla via Ungarica e al guado obbligato di Lovadina, nei traffici commerciali tra Venezia e le Fiandre, si attiva con una mostra-mercato di merci tipiche del tempo: tessuti pregiati, canapa e lane di Fiandra, cavalli e asini. Con i soldi veneti antichi, cambiati dai cambiavalute, si potranno assaggiare i prodotti tipici locali di “casari”, “luganegheri”, “vinari”, il tutto mentre sarete rallegrati da giullari, musici e saltimbanchi. In centro al capoluogo, invece, appuntamento con il "TedX Treviso" in Auditorium Cassamarca dal tema "Psiche&Techne" con gli speech di tantissimi ospiti di valore internazionale tra cui anche l'imprenditore Oscar Farinetti. Il tutto oltre al "Mercatino dell'antiquariato " di Collalto e al "Mostra mercato artigianato" a Lancenigo.

Per l'enogastronomia, occhio invece a: la classica "Ramen Night" per il cibo giapponese da Ikiya a Treviso, la "9^ Festa d'Autunno e dell'oratorio" a Villorba (con anche gara di scopa all'asso), la "Festa di San Martino" a Falzè di Piave, la "14^ Fiera Sport&Show Motori" in zona Dogana a Treviso (con stunt, rally, cross, kart, freestyle e molto altro ancora), "Colori d'Autunno- Mostra mercato vino a Km0" a Visnà di Vazzola ed i "Festeggiamenti di San Martno" a Nervesa della Battaglia.

CONCERTI, TEATRO E INCONTRI Per quanto concerne il teatro, per gli adulti ecco a Treviso "Semo tuti da manicomio" per la rassegna "Un palco a Santa Bona", mentre per i più piccini al Teatro Sant'Anna va in scena "Frullallero"! Per la musica, invece, appuntamento con il live di "Matt the Drifter" a Montebelluna e quello di "Taryn Donath" al Corner Live di Mareno di Piave. Interessante poi a San Fior la "24^ Rassegna di canto corale". Infine, per gli incontri ecco qualche interessante suggerimento: a Zero Branco, per i bambini amanti di tecnologia e digitale ecco il classico "CoderDojo" per imparare a programmare, oltre a "English & art laboratory"! Infine, prestate attenzione anche a "Prepariamo i fermentati thailandesi" a Quinto e all'incontro con lo psicologo Pietro Trabucchi alla Libreria Lovat di Villorba per parlare di automotivazione!