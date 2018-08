Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: ecco il Pamali Festival e l'Artigianato Vivo!

MANIFESTAZIONI, CIBO&VINO L'appuntamento più atteso del fine settimana è con la manifestazione enogastronomica più popolare dell'estate, con la presenza di circa 60 importanti aziende vinicole , ossia "Calici di stelle a Borgo Malanotte" di Vazzola che ad ogni degustatore mette a disposizione un bicchiere serigrafato ed un carnet per le degustazioni dei cibi. Verrà organizzata anche una degustazione gratuita dell'autoctono Raboso Piave in tutte le sue forme, guidata da alcuni Sommelier F.I.S.A.R. e abbinata a prodotti enogastronomici caratteristici del nostro territorio. A Ca' Piadera di Tarzo, invece, ecco "La notte delle stelle cadenti" che propone la visione delle cosiddette "lacrime di San Lorenzo" grazie a due telescopo, il tutto contornato da stand gastronomici, musica e tarocchi. Al Passo San Boldo ci sarà poi il classico "Pamali Festival" con tantissima musica live di qualità, performance artistiche, dj set, laboratori per grandi e piccini, incontri vari, spettacoli di fuoco, arte contemporanea, cucina biologica e persino un mercatino! Se però preferite rimanere nel capoluogo, consigliamo il "Franciacorta Fish Party" da Qvintessenza a Sant'Agostino. Infine, occhio anche al tradizionale "Artigianato vivo" a Cison di Valmarino che presenta diversi eventi culturali, musica, arte, teatro, laboratori didattici, tanti artigiani all'opera e ovviamente l'immancabile offerta enogastronomica! Ah, e se vi piacciono le escursioni in bici non perdete "In e-bike sotto le stelle" a Conegliano!

CONCERTI Per il teatro vi proponiamo lo spettacolo "Macbeth" al Piccolo Teatro Dante di Vittorio Veneto, mentre per un po' di musica ecco "Stars on stage" per i nuovi talenti musicali in scena a Cison di Valmarino per la manifestazione "Artigianato Vivo".